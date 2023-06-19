Кишинёв, 19 июня, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Решение Конституционного суда (КС) Молдавии о ликвидации оппозиционной партии «Шор» будет оспорено в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявил 19 июня адвокат, представляющий интересы политсилы, Аурелиу Коленко на выходе из зала суда.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Акция протеста сторонников партии Шор в Кишиневе

По его словам, суд вынес «беспрецедентный и преступный по своей сути вердикт». «Мы обжалуем решение Конституционного суда в Европейском суде по правам человека», — отметил он.

Коленко добавил, что молдавские власти показали, что они далеки от Евросоюза, куда планируют интегрироваться.

19 июня Конституционный суд страны вынес вердикт о запрете оппозиционной партии «Шор». Согласно этому решению партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по её ликвидации и исключению из государственного реестра.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Молдавии проходят массовые митинги оппозиционных партий. Их участники недовольны как экономической, так и внутренней и внешней политикой правительства страны и президента Майи Санду.

В частности, протестующие высказывались против уголовного преследования экс-президента, лидера социалистов Игоря Додона. Также участники акций отмечали, что под руководством Санду в Молдавии фиксируются рекордные за 20 лет инфляция, рост цен на продукты, газ и электричество.