Днепропетровск, Украина, 19 июня, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В Днепропетровской области запретили вылавливать и продавать рыбу. Об этом 19 июня написал в своём Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA Рыбный рынок на Украине

По его словам, в регионе запрещён отлов и продажа рыбы. Кроме этого, нельзя продавать улов из Днепропетровской, Николаевской, Одесской областей, а также подконтрольных Киеву территорий Запорожской и Херсонской областей.

Он отметил, что в регионе был введён усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль, эти ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации в зоне бедствия.

Лысак отметил, что в настоящее время закрыты для купания пляжи города Днепропетровска.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после очередного обстрела ВСУ разрушились задвижки Каховской ГЭС. Вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра, свыше 30 населённых пунктов оказались затоплены полностью или частично.

В Одессе в морской воде выявлен холеровидный вибрион. Уточняется, что обнаруженный вибрион не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями. Из отобранных двух проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Жителям Одессы запретили купаться и ловить рыбу в море из-за холеры. Причиной запрета стало обнаружение в воде Чёрного моря скопления возбудителей серьёзных инфекционных заболеваний. В частности, специалисты выявили в воде возбудителей холеры, ротавируса, сальмонеллы. Кроме того, были обнаружены гельминты и их яйца.

После разрушения Каховской ГЭС в пресной воде в Николаевской области был обнаружен возбудитель холеры. Отмечается, что по результатам проведенных исследований холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимой концентрации аммиака.

В Херсонской области в зоне подтоплений начался процесс обеззараживания во избежание распространения инфекции. На данный момент в Херсонской области уже вакцинировали более двух тысяч человек. Как уточнил глава правительства региона, число погибших с момента частичного разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек.