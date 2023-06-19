Кишинёв, 19 июня, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Для запрета правящей Партии действия и солидарности (ПДС) президента Молдавии Майи Санду гораздо больше причин, чем для признания оппозиционной партии «Шор» антиконституционной. Об этом 19 июня заявил бывший президент республики Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Бывший президент Молдавии Игорь Додон

«Власть ПДС сегодня официально стала тоталитарной, уничтожающей оппозиционные силы. Это становится очевидным для всё большего числа людей. И отныне их судьбу легко предсказать — эта партия станет жертвой собственного прецедента», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Он добавил, что для запрета ПДС в будущем гораздо больше причин, чем в случае с партией «Шор». По его словам, ПДС будет осуждена за узурпацию власти и за политические преступления.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии «Шор». Конституционный суд страны поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии.

По словам вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер, решение Конституционного суда Молдавии поддержать запрос правительства о запрете деятельности партии является опасным прецедентом.