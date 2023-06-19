Варшава, 19 июня, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В Праге улица Конева, которая была названа так в 1947 году в честь советского маршала Ивана Конева, с 1 октября по решению мэрии будет носить имя Карела Гартига, который в конце 19 века был первым старостой населённого пункта Жижков, на территории которого тогда находилась улица. Об этом сообщило агентство ЧТК.

«Улица Конева с 1 октября будет называться Гартиговой, в честь первого старосты района Жижков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что улица Конева полностью проходит в Жижкове, имеет длину около 3,4 км. Переименование коснётся порядка пяти тысяч человек, которые в течение шести месяцев после переименования улицы смогут бесплатно обменять свои документы.

Уточняется, что улице было присвоено имя советского маршала Конева в связи с тем, что части 1-го Украинского фронта, которым командовал военачальник, успешно участвовали в освобождении Праги от немецко-фашистских захватчиков.

Как передавало ИА Регнум, в Польше начали менять дорожные указатели с русским названием «Калининград» на польский «Крулевец». Замена указателей началась в Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши. По информации журналистов, дорожные новые знаки появятся на национальных дорогах 51 и 57. В общей сложности предстоит установить 26 новых табличек. Решение объяснили необходимостью вести борьбу с «русским миром» и мнением польских экспертов, посчитавших слово «Калининград» «искусственным».

При этом в Калининграде в ответ на это напомнили, что название города является официальным топонимом. В Варшаве при этом отрицали политические мотивы переименования. В качестве аргумента власти привели тот факт, что в республике про Иммануила Канта говорят, что он родился именно в Крулевце.

В четырёх разных регионах Польши 27 октября 2022 года демонтировали памятники воинам-освободителям Красной армии. Памятник «Благодарности Красной армии» в Глубчице был установлен в 1945 году в городском парке в честь советских воинов, которые пали при освобождении этого района от немецко-фашистских захватчиков. Памятник в Бычине был установлен в 1945 году, он увековечил память 38 красноармейцев, погибших в боях за этот город.

Памятник в Боболице также был установлен в 1945 году на могилах шести воинов Красной армии, останки которых в 1952 году эксгумировали и перенесли на местное кладбище. Памятник в населённом пункте Мокре Свентокшиского воеводства находился на опушке леса, он установлен в месте, с которого войска Советской армии под командованием маршала Ивана Конева зимой 1945 года ураганным огнём начали наступление, в результате которого была освобождена от нацистов Польша.