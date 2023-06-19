Москва, 19 июня, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Детей медиков, которые умерли от COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, будут зачислять в вузы на медицинские специальности по отдельной квоте и без вступительных экзаменов, заявила 19 июня вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний», — сказала Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Дети погибших от COVID-19 медиков также получат право бесплатно учиться на подготовительном отделении по медицинским специальностям, добавила она.

Как сообщалось ранее, 18 июня президент России Владимир Путин поздравил работников медицинских учреждений с профессиональным праздником. Эпидемия коронавируса подчеркнула значимость этой профессии и показала, какой самоотверженности требует труд медиков, отметил президент.

В январе 2023 года на территории нового корпуса инфекционной больницы №23 в Нижнем Новгороде открыли памятник врачам, борющимся с коронавирусом. В Петербурге память медиков, погибших при выполнении служебного долга во время пандемии коронавируса, увековечат, присвоив название «Сад Милосердия» безымянному скверу на Пискаревском проспекте, рядом с Клинической инфекционной больницей имени С. П. Боткина и Северо-Западным государственным медицинским университетом имени И. И. Мечникова.