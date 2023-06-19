Вашингтон, 19 июня, 2023, 16:37 — ИА Регнум. С февраля 2022 года Украина заплатила поставщикам оружия более $800 млн за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными. об этом 19 июня пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По информации издания, Киев заплатил сотни миллионов долларов за вооружение, которое либо так и не было доставлено, либо было настолько ветхим, что годилось только на запчасти.

Ранее сообщалось, что гуманитарная помощь, которую западные страны присылают на Украину для военных, массово идёт на продажу. По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, продажу гуманитарки там давно поставили на поток. Он подчеркнул, что часто торгуют товарами, на которых есть ярлык «не для продажи».

Кроме того, стало известно, что существует схема сбыта гуманитарной помощи, которую без пошлин ввозят в страну, но она не попадает в воинские части.