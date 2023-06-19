Москва, 19 июня, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Участники СВО, ставшие инвалидами из-за полученных ранений, должны оперативно получать статус «инвалид боевых действий». Об этом заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва на совещании в Российском союзе ветеранов, сообщили 19 июня ИА Регнум в пресс-службе фонда.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества» Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва на совещании в Российском союзе ветеранов

Цивилёва отметила, что сейчас существует проблема с установлением статуса инвалида боевых действий, это видно при посещении госпиталей. В федеральный закон «О ветеранах» были внесены изменения, но у военно-врачебных комиссий нет полномочий для проведения соответствующей экспертизы в отношении новых категорий инвалидов. Ветераны СВО — не военнослужащие, они не могут получить соответствующую справку от командира воинской части.

«Одна из важнейших задач сегодня — необходимость наладить оперативный процесс получения статуса инвалида боевых действий ветеранами СВО, получившими ранения, приведшие к инвалидности», — подчеркнула председатель фонда.

По словам Цивилёвой, по инициативе фонда полномочия военно-врачебных комиссий предложено расширить на участников боевых действий в составе добровольческих отрядов, сформированных по решению органов власти ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также на участников добровольческих формирований, которые в ходе СВО содействовали выполнению задач, возложенных на ВС РФ.

Пресс-служба фонда «Защитники Отечества» Совещание в Российском союзе ветеранов

Представитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции, доброволец Владислав Ефремов рассказал на совещании, что был ранен и лишился ноги. Инвалидность мужчина смог получить только на основании общего заболевания, так как военно-врачебная комиссия не могла признать его инвалидом боевых действий из-за отсутствия таких полномочий. Необходимую медицинскую реабилитацию в госпитале боец пройти не смог.

Таких случаев много, и поправки в законодательство очень важны, заявил Ефремов. Благодаря им ветераны смогут получить все необходимые меры поддержки.

По итогам совещания депутаты и сенаторы единогласно поддержали предложенные инициативы и выразили готовность включиться в работу по оказанию дополнительной поддержки для новых категорий инвалидов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В первый день лета филиалы фонда начали работать во всех регионах. Главой совета фонда стал первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председателем попечительского совета — министр труда и социальной защиты Антон Котяков.