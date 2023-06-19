Минск, 19 июня, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В Белоруссии подготовили изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают принудительное лечение педофилов, в том числе их химическую кастрацию, сообщила 19 июня белорусская генпрокуратура в своём Telegram-канале.

Rakoon/ Wikimedia Commons Генпрокуратура Белоруси

В прокуратуре проинформировали, что министерством здравоохранения страны был разработан и утвержден клинический протокол, который «содержит алгоритм лечения педофилии, и т. ч. применение химической кастрации».

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативы ведомства, касающиеся установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри.

Также глава государства поддержал внедрение в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодёжи, усиления контроля за ранее судимыми лицами, в том числе с использованием электронных браслетов.

Как сообщало ИА Регнум, тема химической кастрации педофилов регулярно поднимается и в России, и в других странах мира. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») ранее заявил, что вопрос не ушёл из повестки, его следует обсуждать.

В минувшем году законопроект, разрешающий химическую кастрацию для педофилов, одобрил Совет министров Перу. В Киргизии парламент вынес на общественное обсуждение законопроект о применении к педофилам хирургической кастрации.