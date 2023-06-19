Москва, 19 июня, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Сбои возникли в работе мобильного банковского приложения «Тинькофф». Пользователи не могут вывести деньги с брокерского счёта, а также выполнить перевод средств на счёт в этом же или другом банке, сообщает 19 июня корреспондент ИА Регнум.

Валерий Мельников/ ИА Новости Банк Тинькофф

В уведомлении, всплывающем при входе в мобильное приложение банка, говорится о возможных ошибках и о том, что специалисты работают над их устранением.

«Ремонтируем», — указано в уведомлении.

Сообщение о временной недоступности сервиса «по техническим причинам» появилось при попытке перевести средства с одного счёта в банке на другой. Кроме того, проблемы возникли при переводе денег из другого банка на карту «Тинькофф»: они списались со счёта, но не появились на карте.

Сообщение о временной недоступности операции всплыло и при попытке вывести деньги с брокерского счёта в «Тинькофф инвестициях».

В пресс-службе «Тинькофф банка» подтвердили, что у некоторых клиентов возникли проблемы при выполнении ряда операций. Специалисты стараются устранить неполадки как можно скорее, заверили в организации.

Последний раз мобильное приложение «Тинькофф» работало со сбоями в начале июня.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2022 года компания «Интеррос», которая принадлежит председателю правления горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимиру Потанину, приобрела 35% в TCS Group («Тинькофф-банк» и «Тинькофф Страхование»). Ранее эта доля принадлежала основателю банка «Тинькофф» Олегу Тинькову. В феврале 2023 года «Тинькофф банк» наряду с некоторыми другими российскими банками попал в 10-й пакет санкций ЕС. После этого брокер «Тинькофф инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами и евро на «СПБ бирже». Позже приложения банка «Тинькофф» пропали из онлайн-магазина App Store.