Молдавия, 19 июня, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Решение Конституционного суда Молдавии поддержать запрос правительства о запрете деятельности партии «Шор» является опасным прецедентом. Об этом 19 июня заявила вице-председатель партии Марина Таубер на брифинге после оглашения решения суда.

partidulsor. md Марина Таубер

«Это опасный прецедент. С этого дня ещё много партий будут закрыты. Для этого достаточно быть против президента Майи Санду», — сказала Таубер.

Она добавила, что команда, которая входит в партию «Шор», останется сильной и сможет продолжить свою борьбу. По словам Таубер, партия «Шор» обжалует решение Конституционного суда Молдавии в Европейском суде по правам человека.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии «Шор». Конституционный суд страны поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии.

В Молдавии проходят массовые митинги оппозиционных партий. Их участники недовольны как экономической, так и внутренней и внешней политикой правительства страны и президента Санду.

В мае 2023 года Таубер была задержана и помещена в СИЗО. Позднее суд вынес решение о её переводе под домашний арест.