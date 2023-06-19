Николаев, Украина, 19 июня, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Если сообщения украинской стороны о распространении холеры в водоёмах, поднявшихся в результате прорыва Каховской ГЭС — достоверны, то вирус мог попасть в воду из украинских биолабораторий, находящихся на контролируемой Киевом территории. Об этом ИА Регнум сказал вирусолог, доктор биологических наук Пётр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

«В отношении холеры угроза понятна: затапливаются и выгребные ямы, и канализации, всё это попадает в общий водоворот и распространяется. Но для того, чтобы вокруг распространялась холера, нужно, чтобы в этой области была холера, и откуда-то взялась», — отметил собеседник.

Но если учесть, что вспышек заболевания по естественным причинам давно не наблюдалось, это может наводить на мысли о том, что речь идёт о каких-то биолабораториях, которые там были. Биоматериалы при затоплении могли попасть в воду, не исключил собеседник.

При этом, по мнению Чумакова, угроза распространения холеры, о которой сообщает Киев, — сугубо гипотетическая. Эксперт также усомнился в том, что речь идёт о массированной вспышке заболевания.

«То, что пишет украинская сторона — это может быть просто фейк, чтобы показать, что в результате прорыва плотины, в которой они обвиняют российскую сторону, происходят вот такие последствия. Холерный вибрион — не такой устойчивый, он не может долго находиться во внешней среде, но, тем не менее, надо быть начеку и предпринимать нужные действия», — полагает собеседник.

В мае начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил: Министерство обороны России получило информацию, которая в очередной раз доказывает, что Соединённые Штаты разрабатывают на территории Украины биологическое оружие. Запад мог размещать свои лаборатории на Украине в том числе для того, чтобы скрыть сам факт проведения разработок биологического оружия, отмечал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

19 июня Центр контроля и профилактики болезней минздрава Украины по Николаевской области сообщил: в пресной воде в водоемах выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона. Из сообщения следует, что возбудители холеры найдены в реке Ингулец, и в Днепро-Бугском лимане — т.е. в районах, близких к границе Николаевской и Херсонской областей (по контексту, речь идет о части российского региона, контролируемой ВСУ).

Ранее, 18 июня, власти Одесской области приняли решение запретить купание, из-за того, что регионе также был выявлен возбудитель холеры. За сутки до этого стало известно, что в Чёрном море у побережья Одесской области обнаружены возбудители инфекционных заболеваний — холерная палочка, ротавирус, сальмонелла.

Спланированный Украиной подрыв Каховской ГЭС привел к подтоплению прибрежных территорий в Херсонской области, что, в свою очередь может вызвать формирование очагов заболеваний, передающихся комарами — прежде всего лихорадки Западного Нила. Об этом 19 июня сообщил начальник войск РХБЗ Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

На данный момент в освобожденной части Херсонской области не зафиксированы случае холеры и других опасных заболеваний, сообщила 19 июня пресс-служба минздрава российского региона. Глава областного правительства Андрей Алексеенко рассказал, что в зоне подтоплений начался процесс обеззараживания во избежание распространения инфекции. Вероятность эпидемического распространения холеры в России очень мала, однако, в целях профилактики жителям пострадавших регионов стоит вспомнить о защитных мерах — мыть руки, кипятить воду, пить только кипячёную воду, сказал ИА Регнум главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.