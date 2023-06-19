Пермь, 19 июня, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Деятельность трёх кафе была приостановлена на месяц после отравления детей в Перми, острая кишечная инфекция выявлена у пятерых несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

По её информации, в мае в Пермский край из Екатеринбурга с туристической целью прибыли 27 детей, у пяти несовершеннолетних была выявлена острая кишечная инфекция. По данному факту было начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Отмечается, что питание детей было организовано в нескольких предприятиях общественного питания: в кафе Архитектурно-этнографического музея «Хохловка», в кафе «Дикоросы» и в кафе «FRESH MIX».

Уточняется, что специалисты оперативно отобрали пробы у заболевших детей, в кафе и их сотрудников для проведения лабораторных исследований. В ходе обследования кафе были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

По результатам обследований в отношении вышеуказанных предприятий общественного питания были составлены протоколы о временном запрете деятельности, об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП, материалы были направлены в районные суды г. Перми и Пермского края.

«По результатам рассмотрения дел судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуги общественного питания ИП Апкиной Н. М., ИП Колотилиной И. В., ИП Субботиной И. Н. на срок 30 суток», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дети уехали из Пермского края в удовлетворительном состоянии. Новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Как передавало ИА Регнум, юноша в возрасте 19 лет, проживающий в Тюмени, попал в больницу с патологией сердца после того, как съел шаурму. По данным журналистов, парню стало плохо вскоре после приёма пищи, но он пытался вылечится самостоятельно и только на четвёртый день обратился к медикам. Молодой человек испытывал боли в груди, также у него были одышка, повышенная температура и тошнота.

В июне в Братске Иркутской области более 60 человек отравились шаурмой и обратились в больницу. Все они ели это блюдо в кафе «Шаурму хочу». 35 человек, в том числе девятерых детей, госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция». Часть отравившихся отправили лечиться амбулаторно. Причиной массового отравления шаурмой в одном из кафе Братска стала бактерия сальмонелла.