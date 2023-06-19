Одесса, Украина, 19 июня, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Одессе в морской воде выявлен холеровидный вибрион, сообщила 19 июня мэрия города в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Из точки (морской порт причал № 2) в Одессе в пробах морской воды обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга», — говорится, в частности, в сообщении мэрии. При этом уточняется, что обнаруженный вибрион не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями.

Также отмечается, что из отобранных двух проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Как передавало ИА Регнум, жителям Одессы запретили купаться и ловить рыбу в море из-за холеры. Причиной запрета стало обнаружение в воде Чёрного моря скопления возбудителей серьёзных инфекционных заболеваний. В частности, специалисты выявили в воде возбудителей холеры, ротавируса, сальмонеллы. Кроме того, были обнаружены гельминты и их яйца.

Сообщалось, что морская вода в Одессе после разрушения Каховской ГЭС приобрела зелёный оттенок. Жители также пожаловались на появившийся от воды неприятный запах.

Власти города провели проверку и выяснили, какие загрязнения появились в Чёрном море после разрушения Каховской ГЭС. По результатам проверок, холеру в море у Одессы не зафиксировали. Однако анализ выявил положительные результаты РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.