Симферополь, 19 июня, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области, кандидат в депутаты от «Единой России» на выборах в регионе Владимир Епифанов пострадал в результате взрыва автомобиля в Симферополе. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 19 июня в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Автомобиль

По его словам, около 4 утра Епифанов ехал по Евпаторийскому шоссе за рулём автомобиля Toyota Land Cruiser. В машине с ним находились секретарь и охранник.

«В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон», — написал Рогов.

В результате взрыва Епифанов потерял управление автомобилем, внедорожник врезался в ограждение. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук, у них поражено от 30% до 50% поверхности тела. Пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей.

Помощник Епифанова сообщил, что за день до происшествия газовый баллон проверяли на станции техобслуживания в Симферополе. Официально причина взрыва пока не установлена, добавил Рогов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814199" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Автомобиль с запорожским чиновником Епифановым взорвался в Крыму: детали

Он опубликовал фотографии с места ЧП. В кадре за дорожным ограждением виден обгоревший искорёженный автомобиль, по дороге разбросаны его обломки.

В пресс-службе крымского минздрава сообщили, что пострадавшие при взрыве автомобиля находятся в городской клинической больнице скорой помощи. Их состояние тяжёлое, но стабильное.

Прокуратура Крыма взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту возгорания автомобиля в Симферополе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня в городе Бердянске Запорожской области был взорван автомобиль. О пострадавших не сообщалось. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.