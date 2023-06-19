Москва, 19 июня, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Новогодние праздники в 2024 году продлятся десять дней, они начнутся 30 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Покупатели после посещения предновогодней ярмарки

Отмечается, что Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Нерабочие праздничные дни, которые совпадают с выходными, переносятся на рабочий день.

Так, в 2024 году будут выходными днями с 1 по 8 января 2024 года (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года). В 2024 году также предлагается установить дни отдыха с 29 по 31 декабря.

При этом майские праздники в 2024 году продлятся всего восемь дней — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Как передавало ИА Регнум, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил, что на 23 Февраля и 8 Марта граждане России будут отдыхать три дня подряд, так как оба праздника выпадают на пятницу.

Он также заявил, что к празднику 1 Мая в 2024 году добавят выходные дни, чтобы граждане России отдохнули четыре праздничных дня при полноценных новогодних каникулах. При этом рабочая неделя перед первомайскими праздниками будет шестидневной.