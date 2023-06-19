Херсон, 19 июня, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Свыше 14 тыс. кв. м помещений обработали сотрудники МЧС России в подтопленных населённых пунктах Херсонской области, где спала вода, с целью недопущения вспышки опасных заболеваний. Местных жителей продолжают вывозить в безопасные районы, сообщили ИА Регнум 19 июня в пресс-службе министерства.

Кадр из видео Обработка помещения сотрудником МЧС России

После ухода воды из помещений и с придомовых территорий специалисты проводят дезинфекционные мероприятия, откачивают воду и убирают мусор, чтобы предупредить возникновение вспышек инфекционных заболеваний. Кроме того, спасатели эвакуируют людей, оказывают адресную помощь, раздают воду и продукты питания.

«Всего обработано более 14 тыс. кв. м», — рассказали в МЧС.

По данным ведомства, вода ушла из 4025 жилых домов, с территории 54 социально значимых, административных и инфраструктурных объектов. Из пострадавших районов эвакуировано 7837 человек, в том числе 558 детей и 262 маломобильных человека. Спасено 2275 человек. В 20 пунктах временного размещения находятся 1996 человек, в том числе 558 детей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814189" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотрудники МЧС обработали здания после спада воды в Херсонской области

При этом в пресс-службе Херсонской области ИА Регнум показали, как сотрудники МЧС проводят санитарную обработку в населённом пункте Железный Порт, откуда уже ушла вода. МЧС помогает оставшимся жителям, просит их эвакуироваться, доставляет гуманитарную помощь и воду.

Как сообщало ИА Регнум, населённые пункты в Херсонской области затопило после ЧП на Каховской ГЭС. Из-за разрушения задвижек плотины, вызванного обстрелами со стороны ВСУ, вода из Каховского водохранилища хлынула вниз по течению Днепра. По данным на 18 июня из-за последствий ЧП погибли 35 человек. По словам врио главы региона Владимира Сальдо, большинство затопленных домовладений придётся отстраивать заново. Власти обещают, что люди достаточно быстро смогут вернуться туда, где жили до ЧП.