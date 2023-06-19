Берлин, 19 июня, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» выступила за контролируемый роспуск Евросоюза. Об этом говорится в проекте программы партии перед выборами в Европейский парламент, сообщает издание Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Политическая партия Альтернатива для Германии

«Наше терпение в отношении ЕС исчерпано. Поэтому мы стремимся к упорядоченному роспуску Европейского союза и созданию вместо него нового европейского экономического сообщества по интересам, союза европейских наций», — цитирует издание текст проекта документа.

Его авторы высказали мнение о том, что Евросоюз и его глобалистские элиты давно отошли от первоначальных идей основателей ЕС, превратив его в «недемократическую конструкцию, которая прибегает к насилию и управляется неконтролируемой бюрократией».

Отмечается, что данная партия намерена добиваться роспуска Европарламента и противостоять дальнейшим ограничениям национального суверенитета в пользу Евросоюза. При этом, по мнению авторов документа, решение о вступлении Германии в новое европейское сообщество, которое будет создано вместо объединения, должно приниматься только на общенациональном референдуме.

Уточняется, голосование по проекту программы состоится в конце июля на партийном съезде в Магдебурге.

Как передавало ИА Регнум, оппозиционные партии раскритиковали в октябре 2022 года главу МИД Германии Анналену Бербок, которая выразила безоговорочную поддержку Киеву. Сопредседатель правой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель тогда призвала отправить главу МИД в отставку.

Согласно результатам последнего соцопроса от ARD-DeutschlandTrend, жители ФРГ несколько устали от непредсказуемой политики Евросоюза, приносящей стране не только экономические бонусы, как крупнейшей экономике, занимающейся эмиссией евро и поглощающей слабые национальные рынки более мелких стран-членов, но и существенную головную боль.