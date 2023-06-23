Москва, 23 июня, 2023, 09:00 — ИА Регнум. В России 20 июня стартовала приёмная кампания в вузы. Стать студентами не выходя из дома выпускникам поможет суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Для подачи заявлений доступны 1022 высших учебных заведения. В 2022 году дистанционной формой поступления воспользовались 336 тыс. абитуриентов — это 3,4 млн заявлений по различным направлениям подготовки.

ИА REGNUM

С онлайн-сервисом абитуриенту не нужно ехать в приемные комиссии вузов или дозваниваться туда. Подать документы в выбранный вуз можно без бумажных заявлений и очередей. Достаточно зайти на портал Госуслуг под своей подтвержденной учетной записью. С помощью суперсервиса абитуриенты смогут выбрать для поступления понравившиеся высшие учебные заведения, направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках и получать уведомления от вузов. Помимо этого, через сайт легко управлять согласием на зачисление или внести изменение в заявление — если потребуется.

Выпускник Иван Коновалов проживает в городе Бодайбо Иркутской области. Говорит, что намерен подать заявления в Байкальский госуниверситет, Иркутский государственный медицинский университет и три вуза Санкт-Петербурга. «Живу в семье, где кроме меня воспитывается ещё четверо младших братьев и сестра. Допустим, до Иркутска, которой находится от нас на расстоянии 1095 километров, я бы смог добраться, заплатив около 10 тысяч рублей только за билет на самолет в одну сторону. Ещё примерно столько же пришлось бы заплатить, чтобы попасть в Северную столицу. Поэтому суперсервису безмерно рад», — поделился юноша.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» доступен на портале Госуслуг, который развивается по нацпроекту «Цифровая экономика». Вместе с программой «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты» перед студентами раскрываются широчайшие возможности не только получения качественного образования, но и занятий наукой в комфортных условиях и даже получения престижной работы.

С самого первого курса студенты могут учиться в ведущих вузах и развивать науку. В 2023 году в программе «Приоритет 2030» участвуют 132 университета из более чем 50 регионов страны.

Так, в Нижегородском государственном университете (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского, где 20 июня прошел пресс-тур по объектам национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного маршрута Десятилетия науки и технологий, разработали новую образовательную программу «Квантовые и нейроморфные технологии».

В магистратуре по этой специальности будут готовить квантовых технологов и разработчиков научного программного обеспечения с углубленной фундаментальной подготовкой. Занятия будут вестись при поддержке инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина».

«Квантовые технологии сейчас активно развиваются и очень востребованы крупными представителями науки и бизнеса, среди них — Росатом, Ростех, Российский квантовый центр, Курчатовский институт, Институт физики микроструктур РАН, НИИ измерительных систем имени Седакова, ряд ведущих российских банков», — рассказал гендиректор управляющей компании ИНТЦ «Квантовая долина» Тимур Халитов.

Для студентов Новосибирского государственного университета специалисты Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработали курс, который поможет освоить знания об использовании синхротронного излучения и источников нейтронов для решения задач биологии. Кроме этого, в ходе обучения студенты получают представление об организации проведения эксперимента на установках «мегасайенс».

Одной из таких установок является Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), который создаётся по национальному проекту «Наука и университеты». «Конечно мы ждём запуска ЦКП «СКИФ». Это новый мощный инструмент для изучения пространственной структуры вирусных белков и их комплексов», — пояснила старший научный сотрудник ГНЦ ВБ «Вектор», кандидат биологических наук Анастасия Гладышева. По её словам, вирусологические исследования, реализованные при помощи источников синхротронного излучения, имеют перспективное будущее для обеспечения биобезопасности России.

Всего по программе «Приоритет 2030» к 2030 году в России планируется сформировать 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Кроме того, для учебы, работы и жизни в комфортных условиях по национальному проекту «Наука и университеты» до 2030 года будет построена сеть из 25 кампусов. Такие молодежные городки имеют проработанную организацию всего пространства, предусматривают большое количество территорий для отдыха и спорта

Департамент информационной политики Свердловской области Будущий кампус мирового уровня в Екатеринбурге

Один такой кампус сейчас создаётся в микрорайоне Новокольцовский Екатеринбурга. Первая очередь масштабного проекта — это наследие Международного фестиваля университетского спорта, который пройдёт в Екатеринбурге уже в августе 2023 года — параллельно с празднованием 300-летия уральской столицы. Для фестиваля здесь построили спортивную Деревню — комплекс общежитий на 8,5 тысячи мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Вторая очередь кампуса предполагает строительство учебных корпусов Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). Планируется, что общая площадь всех объектов превысит 400 тысяч квадратных метров.

«Благодаря программе создания кампусов мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в Екатеринбурге, уже сегодня привлекательном для студентов городе, решается задача ликвидации дефицита мест в студенческих общежитиях — таких комфортных условий у нас ещё не было», — говорит ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Ранее на строительство кампусов были проведены два отбора заявок, в рамках которых выбраны 17 проектов (восемь в 2021 году и еще девять в 2022-м). Это позволит создать более 61 тысячи мест для комфортного проживания студентов и подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличить долю студентов, молодых преподавателей и ученых, систематически занимающихся наукой. Узнать больше о кампусах можно на сайте прокампус. рф.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Наука и университеты» в стране работают 15 научно-образовательных центров мирового уровня по 69 направлениям, открываются молодежные лаборатории, а в научных исследованиях принимают участие студенты различных вузов. Вместе с учеными мирового уровня они совершают открытия и создают продукты, которые совсем скоро появятся на прилавках и производствах. «Приоритет 2030» — самая масштабная в истории России программа государственной поддержки российских университетов.