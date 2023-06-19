Москва, 19 июня, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за сутки отразили три атаки сводных подразделений ВСУ на Времевском выступе, сообщил 19 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

Он отметил, что атаки были отражены благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений группировки войск «Восток».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814185" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВС России отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе

За день до этого Конашенков заявлял об отражении четырёх попыток наступления украинской армии в этом районе. По данным Минобороны, ВСУ в результате этой атаки потеряли 380 военных.

Кроме того, на Времевском выступе российские морпехи захватили морскую пехоту Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин подтвердил, что украинские силы наступают на времевском направлении, где в атаку отправили несколько подразделений при поддержке пяти танков. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бой на Времевском выступе, о котором говорил президент, развивается абсолютно предсказуемо.