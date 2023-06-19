Донецк, 19 июня, 2023, 14:38 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении в течение суток Вооружённые силы России пресекли деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

По её информации, авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям противника около населённых пунктов Макеевка, Кузьмино Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве.

Отмечается, что около населённых пунктов Ямполовка ДНР, Червоная Диброва и Кременная ЛНР была пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы России на краснолиманском направлении уничтожили колонну противника с личным составом и техникой. По его словам, юго-западнее города Кременная в ЛНР российские военнослужащие выявили колонну противника, которая двигалась по направлению Серебрянского лесничества. Артиллерийские подразделения нанесли огневой удар, в результате колонна, которая состояла из шести единиц автомобильной техники, была ликвидирована.

18 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооружённых сил России за последние сутки уничтожили на краснолиманском и купянском направлениях до 130 военнослужащих ВСУ и 10 единиц вражеской техники.

Российские лётчики нанесли ракетные удары по восьми позициям ВСУ на краснолиманском направлении. Также артиллеристы «Центра» атаковали два района скопления техники ВСУ, уничтожили два расчёта миномёта калибра 120 мм, автомобиль подвоза боеприпасов.