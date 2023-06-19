Мелитополь, 19 июня, 2023, 14:24 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции Вооружённые силы России в минувшие сутки поразили два артиллерийских склада ВСУ в районе Запорожья, сообщили 19 июня в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Российские войска

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах. В районе города Запорожье поражены два артиллерийских склада: 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Также в ведомстве 19 июня сообщили о нанесении удара высокоточным оружием по местам хранения иностранной военной техники ВСУ. Все назначенные объекты были поражены.

ВСУ в минувшие сутки продолжали активные попытки наступления на южнодонецком и донецком направлениях, отметили в ведомстве. Все атаки были отражены. В ходе боёв на донецком направлении за сутки было уничтожено более 340 военнослужащих ВСУ, на южнодонецком направлении — более 100 военнослужащих ВСУ.

Также в Минобороны рассказали о пресечении️ действий трёх диверсионно-разведывательных групп на краснолиманском направлении и двух — на купянском, уничтожении склада боеприпасов ВСУ в ДНР, сбитии вертолёта Ми-8 ВСУ в Запорожской области, перехвате пяти снарядов РСЗО HIMARS и сбитии 14 беспилотников ВСУ.