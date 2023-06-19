Москва, 19 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении, противник потерял свыше 340 военнослужащих, сообщил 19 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он отметил, что на донецком и южнодонецком направлениях противник предпринимал самые активные попытки наступательных действий в течение суток. На донецком направлении «Южная» группировка войск успешно отразила четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка в ДНР.

В ходе боёв украинские силовики потеряли более 340 человек, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б», заявил Конашенков на брифинге.

Кроме того, по данным ведомства, склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ уничтожен около населённого пункта Ивановское в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня в Минобороны заявили об отражении российскими военными восьми атак противника за сутки на донецком направлении. Противник потерял в этих боях до 210 военнослужащих и семь единиц техники, а также РСЗО «Град». Кроме того, у Сухой Балки был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны ВСУ.