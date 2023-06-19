ВС РФ ударили по местам хранения иностранной военной техники на Украине

Москва, 19 июня, 2023, 14:22 — ИА Регнум. В ночь на 19 июня российские военные нанесли удар по местам хранения военной техники иностранного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«Сегодня ночью Вооружённые Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования. В Минобороны отметили, что цель удара достигнута, назначенный объект поражён.