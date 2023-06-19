Брюссель, 19 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине и заключения мирных договорённостей на условиях России, заявил на пресс-конференции 19 июня генсек альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и заключение соглашения, которое продиктовано Россией», — сказал Столтенберг.

Ранее в Кремле отмечали, что страны Запада и НАТО, поставляя всё новое оружие на Украину, тем самым всё сильнее втягиваются в конфликт, но это не помешает России достичь все поставленных целей.

Россия не возражает против решения украинской проблемы невоенными способами, но такой возможности не оставляют действия Киева и Запада, отмечал ранее президент Владимир Путин. Представители России и Украины согласовали в марте 2022 года проект мирного соглашения, но потом в Киеве от него отказались, рассказал президент на встрече с лидерами африканских стран, показав им текст документа.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что в Москве готовы к началу мирных переговоров с Украиной при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. В противном случае СВО будет продолжаться, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.