Москва, 19 июня, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В 2024 году жители России будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Об этом говорится в проекте Минтруда, опубликованном 19 июня.

Rosmintrud.ru Расширенная коллегия Минтруда РФ

В проекте постановления учтён перенос выходных и праздничных дней. Так, согласно документу, на майских праздниках россияне будут отдыхать два раза по четыре дня — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Кроме того, новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января. 23 февраля и 8 марта граждане России будут отдыхать три дня подряд, так как оба праздника выпадают на пятницу. В конце года выходными будут дни с 29 по 31 декабря.

Как ранее сообщало ИА Регнум, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что к празднику 1 Мая в 2024 году добавят выходные дни, чтобы граждане России отдохнули четыре праздничных дня при полноценных новогодних каникулах. При этом рабочая неделя перед первомайскими праздниками будет шестидневной.