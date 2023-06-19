Санкт-Петербург, 19 июня, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Четырёхкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте приговорили к двум годам колонии за избиение пожилого соседа по подъезду. Об этом сообщила 19 июня объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал 34-летнего бывшего спортсмена виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с Хютте 40,2 тыс. рублей в пользу потерпевшего в счёт материального ущерба и ещё 450 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда.

Суд установил, что днём 23 мая 2022 года Хютте в подъезде своего дома на Приморском проспекте без повода напал на мужчину и ударил его в лицо. Нападение произошло в кабине лифта. Потерпевший покинул лифт, но спортсмен догнал его и продолжил избиение. Он наносил удары мужчине по лицу и голове, а также бил по бёдрам и в область паха. В результате был причинён тяжкий вред здоровью потерпевшего.

«Хютте вину признал частично», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело в отношении Хютте возбудили в мае минувшего года. Сначала он избил в парадной 64-летнего соседа, который в результате попал в больницу с серьёзными травмами лица и глаза. Через 20 дней спортсмен набросился в парадной на 48-летнюю женщину. Ей также пришлось обратиться к медикам из-за полученных травм. В тот же день Хютте задержали, позднее суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В 2021 году полицейские задержали Хютте из-за подозрительного поведения. Во время досмотра у него нашли наркотическое вещество, спрятанное в кроссовке.

В 2017 году спортсмена официально дисквалифицировали на четыре года из-за допингового скандала. Международный спортивный арбитраж (CAS) признал его виновным в нарушении трёх пунктов антидопинговых правил.