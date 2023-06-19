Берлин, 19 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. На саммите НАТО в Вильнюсе Украина будет подведена ближе к альянсу, саммит обеспечит этой стране многолетнюю программу военных поставок. Об этом 19 июня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Германии.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

«На саммите в Вильнюсе мы намерены подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина — НАТО, обеспечить многолетнюю программу военных поставок для Украины», — приводит его словам ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, саммит Североатлантического альянса (НАТО) состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден не считает, что Украина должна входить в состав Североатлантического альянса (НАТО) по упрощенному сценарию, так как она должна выполнить обязательные стандарты. Американский лидер уточнил, что в виду этого США не собираются упрощать эту процедуру для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подписал заявку на вступление Украины в НАТО в сентябре 2022 года. Однако, как сообщила в апреле 2023 года газета Financial Times, в Брюсселе до сих пор игнорируют заявку Киева, так как не готовы принять Украину.

Ранее, 4 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите лидеров стран альянса заявил, что для западных стран наилучшим решением обеспечения безопасности является вхождение Украины в НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России не нужны ни НАТО, ни Украина в этом альянсе.