Астана, 19 июня, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В Казахстане отменили концерт российского певца Григория Лепса на фоне его высказываний об украинских танках, сообщило 19 июня КазТАГ.

Официальный сайт ДНР Григорий Лепс

В частности, компания Makao Luxury Village Resort, которая предоставила свою концертную площадку для организации выступления Лепса, разорвала договор с организаторами концерта в одностороннем порядке.

«Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения», — сказано в сообщении компании.

Казахстанские СМИ утверждают, что поводом для отмены концерта послужила негативная реакция жителей республики на обещание певца выплачивать 1 млн рублей за подбитый танк ВСУ. Как сообщает NewTimes. kz, против проведения концерта Григория Лепса выступили жители города Конаев.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня российские певцы Николай Басков, Григорий Лепс, а также владелец «Русской медиагруппы» и основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв пообещали выплачивать вознаграждение из своих средств за уничтожение западных танков, стоящих на вооружении ВСУ. Они также призвали коллег проявить гражданскую позицию, не оставаться в стороне, помогать защитникам Родины. Так, за подбитие Leopard полагается выплата 700 тыс. рублей, а за поражение Leopard 2 — 1 млн рублей.

Как рассказал ИА Регнум Киселёв, идея учреждения дополнительной стимулирующей денежной выплаты родилась у него во время поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.

«Мы с музыкантами периодически там бываем и ощущаем эту помощь в обеспечении безопасности со стороны бойцов. Когда вернулись в Москву, я посчитал нужным организовать такую денежную премию и привлечь к этому коллег-музыкантов», — поделился Киселёв.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, узнав об инициативе Киселёва, отметил это как проявление правильного патриотизма. Он подчеркнул, что российское общество в целом поддерживает героев, участвующих в специальной военной операции на Украине. Это не единичное проявление патриотизма, их много.