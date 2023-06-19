Киев, 19 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дискредитировал Владимира Зеленского, показав стамбульский договор, парафированный в 2022 году. Об этом 19 июня заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

По его словам, показанный Путиным документ поставил Зеленского и его правительство в очень сложное положение.

«Зеленский, ты как голый король теперь стоишь. Путин тебя раздел по полной программе и поставил на сцену вместе с твоим правительством», — сказал Соскин.

По мнению политолога, режим Зеленского исчерпал себя, он дискредитирован и не способен двигаться дальше. Также Соскин добавил, что наилучшим вариантом спасения для Зеленского будет бегство из страны.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня Путин показал руководителям стран Африки парафированный договор с Украиной, который включал в себя положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Однако украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева. Российский лидер также заявил, что Украина не хочет вести переговоры, и напомнил, что Зеленский подписал декрет, запрещающий проводить переговоры с Россией.

13 июня на встрече с военкорами Путин подчеркнул, что украинские власти «выбросили» все договорённости, которых удалось достичь в марте 2022 года после того, как российская армия отошла от Киева. Он уточнил, что на переговорах речь шла о том, чтобы в законе на Украине ввели соответствующие ограничения.