Минск, 19 июня, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Клинический протокол с алгоритмом лечения педофилии, включающим применение химической кастрации, утверждён министерством здравоохранения Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики 19 июня в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По инициативе ведомства в Белоруссии утвердили план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, также утверждён механизм реабилитации пострадавших от сексуального насилия.

«Подготовлены изменения в уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией», — добавили в белорусской генпрокуратуре.

Минздрав республики разработал и утвердил клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии. Он предполагает в том числе химическую кастрацию педофилов.

Инициативы генпрокуратуры о проработке вопросов, касающихся установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри, поддержал глава государства Александр Лукашенко. Он также одобрил внедрение обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодёжи, усиления контроля за ранее судимыми лицами, в том числе с использованием электронных браслетов, говорится в сообщении.

По данным ведомства, за последние пять лет в Белоруссии более 3,5 тыс. детей стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности. Около четверти пострадавших детей воспитывались в неблагополучных семьях. Во многих случаях преступления совершают те, кто уже был осужден за подобные деяния. Кроме того, есть случаи, когда сексуальные преступления совершают педагогические работники.

Как сообщало ИА Регнум, тема химической кастрации педофилов регулярно поднимается и в России, и в других странах мира. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») ранее заявил, что вопрос не ушёл из повестки, его следует обсуждать. В минувшем году законопроект, разрешающий химическую кастрацию для педофилов, одобрил Совет министров Перу. В Киргизии парламент вынес на общественное обсуждение законопроект о применении к педофилам хирургической кастрации.