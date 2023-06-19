Стокгольм, 19 июня, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Россия и Китай бросили вызов «мировому порядку, основанному на правилах», и Россия становится долгосрочной угрозой безопасности Швеции и Европы в целом, сказано в докладе национальной комиссии Швеции по обороне.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Мировому порядку, основанному на правилах, который был установлен после окончания Второй мировой войны и холодной войны, бросают вызов авторитарные сверхдержавы. Движущими силами в защиту другого [мирового] порядка являются Россия и Китай», — цитирует доклад пресс-служба правительства Швеции.

По мнению участников национальной комиссии, целью России является долгосрочный конфликт с Западом, вследствие чего РФ представляет собой самую серьёзную долгосрочную угрозу безопасности Швеции и всей Европы.

Швеция должна быть готова противостоять вооруженному нападению и защищать себя силами как военной, так и гражданской обороны, в том числе от возможной «агрессии» со стороны России, сказано также в докладе.

Ранее в июне 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает на завершение процесса вступления Швеции в НАТО до начала саммита альянса, который пройдёт в июле 2023 года в Вильнюсе.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пол Йонсон ранее заявили, что в Швеции могут разместить войска НАТО ещё до официального вступления в альянс, «в рамках подготовки к будущим взаимодействиям в совместных операциях» с НАТО. Это должно стать «чётким сигналом России», а также укрепить оборону Швеции, отметили они.