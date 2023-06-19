Херсон, 19 июня, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В Херсонской области не зафиксированы случаи холеры и других опасных инфекционных заболеваний. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Минздрава региона в своём Telegram-канале.

Кадр из видео: Наш Херсон В Херсонской области не выявили случаи холеры после подтоплений.

По её информации, в условиях чрезвычайной ситуации в Херсонской области усилен мониторинг состояния заболеваемости.

Заведующий отделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе является стабильной, фиксируется низкий уровень заболеваемости инфекциями, передающимися пищевым и водным путями.

«На данный момент не зафиксировано ни вспышечной, ни массовой заболеваемости опасными кишечными инфекционными заболеваниями, в том числе холерой и другими природно-очаговыми инфекциями. Лабораторных подтверждений о выделении возбудителей опасных инфекций, в том числе холеры, во внешней среде не зафиксировано», — приводит пресс-служба слова Маклакова.

Ранее в беседе с ИА Регнум профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщение об обнаружении в водоёмах на территории украинской Николаевской области возбудителя холеры. По его словам, вероятность распространения холеры и возникновение её эпидемии в России очень мала, однако, в целях профилактики стоит вспомнить о защитных мерах.

Ранее центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины сообщил об обнаружении в пресных водоёмах на территории Николаевской области возбудителя холеры. Причиной названо разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлёкшее подтопления близлежащих местностей.

Вирусолог отметил, что это сообщение скорее интересно санитарно-эпидемиологической службе региона, которая должна обеспечить полноценную проверочную кампанию и необходимые меры защиты населения. К тому же, врач подчеркнул, что в цивилизованном мире методы борьбы с опасной инфекцией хорошо известны, а потому вероятность развития заболевания в масштабную эпидемию с летальным исходом очень мала. Тем не менее, Альтштейн напомнил об основных защитных мерах.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США заявил, что подтопление в Херсонской области может вызвать формирование очагов заболеваний, которые передаются комарами, прежде всего лихорадки Западного Нила. Он отметил, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После уменьшения уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, которые передаются комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила.