Москва, 19 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Заявления шведских депутатов о том, что Россия будто бы может напасть на их страну, скорее всего, продиктованы попытками ускорить присоединение Стокгольма к НАТО. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июня заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Ранее шведский телеканал SVT со ссылкой на комитет риксдага по обороне сообщил о подготовке доклада, авторы которого не исключили возможности «нападения России на Швецию». По данным телеканала, один из авторов назвал его «четким сигналом для России». Отчёт получил название Allvarstid («Время серьезности»).

По словам Заварзина, подобные действия следует понимать как «самую настоящую дурь», поскольку никаких намерений такого рода у России нет. Парламентарий подчеркнул, что у России чётко обозначены две глобальные задачи в рамках специальной военной операции, которые определил президент. Однако ни против Швеции, ни против Финляндии Россия ничего не планирует.

«Единственное — из-за того, что они пытаются вступить в Североатлантический альянс, мы на северо-западном направлении принимаем дополнительные меры военного характера. Что я имею в виду? Возможно развёртывание дополнительной группировки, усиление пограничных войск и так далее», — сказал Заварзин.

Депутат подчеркнул, что Россия не может просто сидеть и молчать, когда Швецию будут наполнять американские военные и создавать там условия для действий против России. Он напомнил, кто когда-то Россия шла Западу навстречу и до 40% сократила свою группировку на северо-западе. Сейчас времена такого доверия миновали.

«Мы занимаемся только безопасностью нашей страны», — сказал Заварзин.

При этом он не исключил, что, возможно, депутаты риксдага, распространяя прогнозы о мифическом российском вторжении, стараются таким образом ускорить присоединение их страны к НАТО.

ИА Регнум сообщало, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Швеция сможет стать полноценным членом блока уже к саммиту в Вильнюсе, хотя гарантий этого нет. По его словам, Стокгольм прошёл для этого долгий путь и приобрёл необходимый для всё большей интеграции в альянс статус.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что в Вашингтоне надеются на завершение процесса входа Швеции в НАТО до начала июльского саммита в Вильнюсе. По его словам, для Швеции настало время завершить формальное вступление в альянс.