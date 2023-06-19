Симферополь, 19 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. На Евпаторийском шоссе в Симферополе утром 19 июня взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов и ещё нескоько человек, пострадавшие находятся в больнице, причина взрыва устанавливается, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Кадр из видео Место происшествия

«Епифанов ехал за рулём «Ленд Крайзера», в салоне были ещё его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Пострадавшие находятся в больнице и получают всю необходимую помощь, сообщил глава движения. Причина взрыва устанавливается. По данным помощника Владимира Епифанова, за день до взрыва газовый баллон проверяли, добавил Рогов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814163" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в результате взрыва

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня рассказал о борьбе России с вражеской агентурой, отметив, что необходимо расширить деятельность спецслужб в данном направлении.

Путин напомнил о журналистке Дарье Дугиной, которая погибла от рук украинских террористов, назвав случившееся огромной трагедией, которая стала возможной из-за того, что «никто не думал об обеспечении безопасности». Работу правоохранительных и специальных служб нужно улучшать, добавил президент.