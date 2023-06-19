Симферополь, 19 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. На Евпаторийском шоссе в Симферополе утром 19 июня взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов и ещё нескоько человек, пострадавшие находятся в больнице, причина взрыва устанавливается, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Кадр из видео
Место происшествия

«Епифанов ехал за рулём «Ленд Крайзера», в салоне были ещё его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Пострадавшие находятся в больнице и получают всю необходимую помощь, сообщил глава движения. Причина взрыва устанавливается. По данным помощника Владимира Епифанова, за день до взрыва газовый баллон проверяли, добавил Рогов.

Помощник вице-премьера Запорожской области пострадал в результате взрыва

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня рассказал о борьбе России с вражеской агентурой, отметив, что необходимо расширить деятельность спецслужб в данном направлении.

Путин напомнил о журналистке Дарье Дугиной, которая погибла от рук украинских террористов, назвав случившееся огромной трагедией, которая стала возможной из-за того, что «никто не думал об обеспечении безопасности». Работу правоохранительных и специальных служб нужно улучшать, добавил президент.