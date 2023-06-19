Мелитополь, 19 июня, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В ночь на 19 июня нанесены удары по тыловым позициям ВСУ в городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«Минувшей ночью наши военные нанесли удары по тыловым позициям украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он отметил, что удары наносились тремя волнами по объектам военной инфраструктуры, складам военной техники и расположению личного состава ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Рогов сообщил, что под контроль Вооружённых сил РФ вернулось село Пятихатки в Запорожской области, которое находятся примерно в десяти км на восток от города Васильевка, расположенного почти на берегу бывшего Каховского водохранилища. По его словам, российские войска удерживают позиции на ключевых высотах над селом и ведут манёвренную оборону.