Амстердам, 19 июня, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса суд Амстердама приговорил к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Об этом 19 июня сообщает Reuters.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес

Прокуратура требовала вынести наказание футболисту в виде двух лет лишения свободы. Промес не присутствовал на заседании.

Инцидент произошёл в июле 2020 года. Промес напал с ножом на своего двоюродного брата и нанёс ему несколько ран. Первоначально его пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, но затем обвинение смягчили до нападения при отягчающих обстоятельствах.

​​​​​31-летний Промес играет за «Спартак» с 2021 года, ранее он выступал за клуб с 2014 по 2018 год. В 2017 году он стал чемпионом России и обладателем суперкубка, а в сезоне 2021/22 выиграл кубок России.