Москва, 19 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. К районам, которые пострадали при разрешении Каховской ГЭС, тяжело обеспечить безопасный доступ из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, заявил 19 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление в результате удара ВСУ по Каховской ГЭС

«Там постоянно обстрелы, провокации, обстреливаются гражданские объекты, гибнут люди. Тяжело обеспечить им безопасность и много других нюансов», — отметил Песков, комментируя информацию гуманитарного координатора ООН на Украине о том, что Россия отказала предоставить доступ к районам подтопления.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Херсонской области система противовоздушной обороны сбила пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и, предположительно, одну ракету Storm Shadow. Как сообщили в экстренных службах региона, таким образом удалось не допустить обстрела городов левобережья региона.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня украинские войска нанесли удары по Каховской гидроэлектростанции, из-за чего была разрушена верхняя часть дамбы. Начался неконтролируемый сброс воды. Ситуация привела к серьёзным последствиям.

Так, подтоплению подверглись десятки населённых пунктов Херсонской области, погибли не менее 35 человек. Как указал глава правительства Херсонской области, семьям, потерявшим родных, окажут всю необходимую помощь. Решением врио губернатора региона Владимира Сальдо семье каждого погибшего будет выплачен один миллион рублей.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.