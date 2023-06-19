Ярославль, 19 июня, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В Ярославской области нашли тело провалившегося под лёд в марте этого года Романа Свиргунова, младшего брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом 19 июня сообщил ИА Регнум начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Ярославской области Олег Беловошин.

Кадр из видео с канала: STVOL TV Роман Свиргунов

По его словам, тело было обнаружено в субботу.

«Вытащили тело в зимней одежде из воды, у него в кармане были документы, так опознали личность. Тело находилось в 800-900 м от того места, где он с друзьями провалился под лёд. На место вызвали полицию, передали тело им. Дальше этим делом будут заниматься следственные органы», — рассказал Беловошин.

20 марта под лёд на Волге в Некрасовском районе Ярославской области провалились пять человек. Двоих удалось достать из воды — один пострадавший умер в машине скорой помощи, девушка была доставлена в больницу. Позже водолазы подняли тело одного из утонувших, им оказался основатель и участник группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Люди вышли на лёд, отмечая его день рождения.

В мае спасатели обнаружили тело его утонувшего друга Аристарха Ухтомского.