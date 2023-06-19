Мелитополь, 19 июня, 2023, 12:31 — ИА Регнум. В Республике Крым внедорожник врезался в дорожное ограждение и загорелся после взрыва газового оборудования. Об этом 19 июня сообщил «Коммерсант». ссылаясь на источник в управлении МВД РФ по региону.

Кадр видео из Телеграм — канала Сгоревший джип.

По информации журналистов, в автомобиле ехали помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, его секретарь и сотрудник охраны.

По данным издания, дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром на Евпаторийском шоссе. Уточняется, что трёх пассажиров с сильными ожогами госпитализировали в медучреждение. По данному факту прокуратура Крыма проводит проверку.

Как передавало ИА Регнум, в Крыму в больнице из-за тяжёлых ранений, полученных в результате ДТП в Бахчисарайском районе, в котором погибли на месте трое взрослых, скончался 14-летний мальчик. В результате ДТП также пострадали ещё трое несовершеннолетних и один взрослый. Дети в состоянии средней степени тяжести, состояние пострадавшего взрослого также средней степени тяжести.

Авария с участием легкового автомобиля и троих лосей произошла на внутренней стороне 32-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.