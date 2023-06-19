Калининград, 19 июня, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Открытие Всероссийского молодёжного форума «ШУМ» состоялось 18 июня в Калининградской области. В мероприятии участвуют 650 молодых блогеров, фотографов, видеографов, авторов текстов, сценаристов, маркетологов, журналистов, представителей региональных пресс-служб органов власти и НКО.

Пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи Открытие Всероссийского молодёжного форума «ШУМ»

Участие в церемонии открытия приняли первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который озвучил приветственное обращение от главы государства Владимира Путина.

«Сегодня идет война за смыслы, за будущее. Это информационно-психологическая война, она будет дольше всех остальных. Этот вызов требует высочайшего профессионализма людей, которые занимаются информационной политикой, которые занимаются формированием и трансляцией смыслов, которые занимаются воспитанием. Но время вызовов — это время новых, уникальных возможностей. Когда мир меняется — можно не просто повторять, копировать и следовать за кем-то. Можно идти вперёд и создавать что-то принципиально новое! Это возможность в ваших руках. Потому что это время возможностей. Россия сегодня по-настоящему — страна возможностей. Это ваши возможности, ваше будущее. Успехов и удачи вам», — сказал Кириенко, обращаясь к участникам форума.

На форуме проходит четыре программы: образовательная и атмосферная, деловая, а также открытая городская программа «ШУМ города», доступная жителям региона. В день открытия «ШУМа» прошёл фестиваль добровольчества #МЫВМЕСТЕ, участие в котором приняли более 3000 человек. За время фестиваля было собрано более 50 кг гуманитарной помощи и сплетено более 20 м маскировочных сетей.

Участники форума разделены по шести направлениям, в которых они будут работать над 53 заказами от бизнеса и госсектора. Готовые продукты будут реализованы заказчиками в своей работе. Так, на кампусе «ШУМ. Производство контента» одна из команд займётся созданием анимационных роликов о выборе профессии для агропромышленного холдинга «Залесье». На «ШУМ. Цифра» кейс предоставила компания «Инносети», одним из заданий будет разработка онлайн-ресурса для объединения ИТ-специалистов региона в профессиональное сообщество с возможностью поиска работы. Участникам потока «ШУМ. Международный» предстоит разработать концепцию информационного ресурса Союзного государства. Кроме того, пройдёт грантовый конкурс «Росмолодёжь. Гранты» с максимальным размером гранта в 1 млн рублей.

Пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи Всероссийский молодёжный форум «ШУМ»

«ШУМ» вошёл в топ-3 самых популярных молодёжных форумов в 2023 году. В период заявочной кампании было направлено 5 635 заявок от молодых людей из всех 89 регионов России, а также из Белоруссии. Форум продлится до 24 июня и завершится большим праздником в честь Дня молодёжи, защитой проектов и награждением победителей грантового конкурса.

Участники разделены по шести направлениям, в которых им предстоит работать над 53 заказами от бизнеса и государственного сектора. В результате готовые продукты будут реализованы заказчиками в своей работе.

«ШУМ» стал первым всероссийским форумом Росмолодёжи, который принимает участников в возрасте от 14 до 17 лет — активистов Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи Всероссийский молодёжный форум «ШУМ»

На открытии форума также присутствовали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров и заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

«Мы действительно страна Первых! Мы действительно страна возможностей! Прежде стать участником форумов Росмолодёжи можно было только с 18 лет — сейчас границы расширяются и, если ты готов развиваться и добиваться результатов — можешь делать это гораздо раньше. На участие в потоке форума «ШУМ. Первые» невероятная конкуренция — 25 человек на место! Это значит, что наша работа востребована и мы вместе будем продвигать принципы и ценности Движения Первых!», — отметил Гуров.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня, в День защиты детей, в России стартовал фестиваль «Движения Первых». В рамках фестиваля прошли несколько акций и проектов. В частности, был дан старт летнему этапу проекта «Университетские смены» и Всероссийской акции «Книга другу». Гостям предложили принести книги, которые доставят в Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики.