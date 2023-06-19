Москва, 19 июня, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Бывший классный руководитель футболиста Александра Кокорина Валентина Черникова рассказала корреспонденту ИА Регнум об обстреле города Валуйки.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

Снаряды упали совсем рядом с её домом. Женщина призналась журналистам, что очень напугана.

19 июня город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу. По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, за сутки по городу было выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов «Града». Пострадали 8 человек. Были повреждены около 10 домов и как минимум 3 автомобиля. Несколько снарядов упали вблизи дома, в котором живёт 71-летняя Валентина Черникова — бывшая учительница, одним из воспитанников которой был футболист Александр Кокорин.

«Наш городок сегодня сильно обстреляли. Есть разрушенные дома, семь человек получили ранения, говорят, что одна женщина погибла. Мы ещё не знаем, кто именно пострадал. Обстреляли именно тот район Валуек, где я живу, где квартира Саши Кокорина. Наши дома уцелели! Но так жалко людей, кто пострадал. Квартиры — всего лишь кирпичи. Людей жалко. Снаряды падали немного дальше моего дома, но это совсем рядом с нами. Я сижу дома, боюсь куда-либо выйти. Сначала я не сильно переживала, будто замерла и не успела понять, что происходит. А теперь чувствую, что сил совсем нет, накрывает слабость. Просто ужас!» — рассказала Валентина Дмитриевна сквозь слёзы.

Женщина отметила, что в соседних домах много повреждений: выбиты окна, разрушены крыши. Сейчас она с тревогой ждёт информации о пострадавших, боится, что среди них могут оказаться её близкие.