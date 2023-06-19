Москва, 19 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Подтопление в Херсонской области может вызвать формирование очагов заболеваний, которые передаются комарами, прежде всего лихорадки Западного Нила. Об этом 19 июня сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

(сс) Dunpharlain Переносчик лихорадки Западного Нила

Он отметил, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После уменьшения уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, которые передаются комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила.

Отмечается, что о высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотник, который предназначен для распространения в воздухе заражённых комаров.

«В соответствии с описанием беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи, и отмечено ЦИТАТА: что «…подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект…» КОНЕЦ ЦИТАТЫ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после очередного обстрела ВСУ разрушились задвижки Каховской ГЭС. Вода из водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра, свыше 30 населённых пунктов оказались затоплены полностью или частично.

После разрушения Каховской ГЭС в пресной воде в Николаевской области был обнаружен возбудитель холеры. По итогам проведенных исследований холерный вибрион в воде не выделен, при этом выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Зафиксировано значительное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане.

Жителям Одессы запретили купаться и ловить рыбу в море из-за холеры. Им категорически запрещается купание в море, ловля рыбы и морепродуктов в море, а также в речных и морских рекреациях. Жителям рекомендуется воздержаться от употребления в пищу рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в регионе в зоне подтоплений начался процесс обеззараживания во избежание распространения инфекции. На данный момент в Херсонской области уже вакцинировали более двух тысяч человек.

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины начались проблемы с водоснабжением из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Мэр города Вилкул призвал жителей не поддаваться панике.

Глава Криворожской областной военной администрации (ОВА) Евгений Сытниченко уточнил 9 июня, что предприятия Кривого Рога частично приостановили свою работу из-за ситуации с водоснабжением после разрушения Каховской ГЭС. Сытниченко пояснил, что предприятия уменьшили забор воды и работают в режиме жёсткой экономии.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. В МИД России заявили, что атака Киева на ГЭС — это теракт, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по соответствующей статье. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью этого теракта Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ намерены попытаться провести контрнаступление.

В Херсонской области после подтопления в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС развернули прививочную кампанию, чтобы предотвратить возможное распространение инфекций. По его словам, в настоящее время необходимы прививки от гепатита, от инфекционных заболеваний. В Херсонской области при разрушении Каховской ГЭС в зону подтопления попали пять кладбищ и один скотомогильник.