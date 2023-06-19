Москва, 19 июня, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости птичьим гриппом существенно повысился в России из-за миграции перелётных птиц, инфицированных на украинской территории. Об этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил 19 июня на брифинге.

Он напомнил, что Харьковский институт ветеринарной медицины был задействован в американских проектах UP-8 и P-444. В рамках этих проектов украинские специалисты изучали миграции перелётных птиц, отбирали и передавали за рубеж штаммы вируса птичьего гриппа, обладающие высоким эпидемическим потенциалом и способностью преодолевать межвидовой барьер.

«В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелётных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился», — сказал Кириллов.

Он уточнил, что в 2015 году в России не регистрировали случаи заболевания. В 2023 году зафиксировано 45 вспышек птичьего гриппа, 21 регион признан неблагополучным. Более того, возбудитель заболевания перешёл к морским млекопитающим и неперелётным птицам, таким, как чайки, из-за чего на российской территории сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа.

Роль проектов США в ухудшении эпизоотической обстановки в России ещё предстоит оценить, добавил генерал.