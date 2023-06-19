Варшава, 19 июня, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Жительница Польши по имени Малгожата пережила «культурный шок» после того, как посетила район турецкой Аланьи с русскоязычным населением. Об этом сообщил портал Onet, который опубликовал её письмо.

Отмечается, что туристка прибыла на отдых в Турцию в мае, она решила посетить район Аланьи под названием Махмутлар, который она назвала «Маленькой Москвой».

По его словам, она увидела повсюду надписи на кириллице (на каждой рекламе, вывеске).

«Каждая остановка и магазин оклеены плакатами, рекламирующими концерт какого-то артиста, кого? Понятия не имею, там нет ни слова по-турецки, по-английски, а кириллицу я понимаю недостаточно», — отметила жительница Польши.

Она отметила, что на базаре «вообще» не слышала турецкую речь, поскольку в киосках предлагали турецкие продукты на русском языке. Женщина отметила, что чувствовала себя странно и неудобно.

«Везде я слышу «dziewuszka», «priwiet», «zdrast» и какие-то другие слова, которые я совершенно не понимаю», — приводит портал слова туристки, которая пожаловалась, что русские здесь могут чувствовать себя «как дома».

«Со мной тоже все говорят на этом языке, но я отвечаю им по-английски, я не из России. Похоже, они мне не верят. Итак, что я делаю в Махмутларе? Я переживаю культурный шок», — отметила автор письма, добавив, что в одной из палаток решила приобрести футболку с фамилией польского футболиста Роберта Левандовского.

«Я спрашиваю по-английски, какая цена. Ответ я слышу по-русски. Я показываю ему, что это ведь Левандовский, поляк, и я тоже полячка. Да, да, десять евро. У меня закипает кровь, пусть засунет себе в сумку эти футболки», — возмутилась женщина, уточнив, что утомившись отвечать каждому продавцу, обращающемуся к ней по-русски, она была вынуждена «убежать» с базара.

Отмечается, что женщина, разговаривая с местным риелтором, услышала фразу, которая, по её мнению, может оттолкнуть любого поляка: «Махмутлар захватили русские».

В итоге польская туристка уехала из района в «более турецкую Аланью», при этом она задумалась о том, удастся ли сохранить «турецкость» на местной Ривьере.

«Скоро ли мы прилетим на отдых в Российскую империю?» — написала она.

Как передавало ИА Регнум, пенсионерка из Мюнхена после отпуска в Анталье перепутала рейс и прилетела в Москву. О незапланированной пересадке сообщило издание Bild. В ожидании вылета 79-летняя туристка не услышала, что выход на посадку перенесли. Женщина оказалась в самолёте, летевшем в Москву. Неожиданно очутившись в столице России, женщина прождала несколько часов оформления обратного билета в Турцию, где, переночевав в аэропорту Стамбула, она всё же успешно добралась до родины.

Турция станет более дорогой страной для отдыха для российских туристов из-за роста цен и падения курса национальной валюты — лиры, заявил турецким журналистам экономист Реджеп Эрчин. по его словам, для отдыхающих, имеющих валюту США, ЕС или Британии, турецкая территория превратится в «дешевый курортный поселок».

2 июня газета «Московский комсомолец» написала о том, что туристы из России, посетившие Турцию с туристическим туром, выразили возмущение из-за троекратного роста цен на отдых в этой республике.