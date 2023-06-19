Красногорск, 19 июня, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Среди участников экзамена на краповый берет впервые в истории Росгвардии был генерал-майор, он успешно прошёл все испытания. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Максим Богодвид/РИА Новости Вручение крапового берета

«Дойти до финиша смогли не все участники. Успешно преодолели испытания и заслужили право носить главный символ спецназа Росгвардии семь военнослужащих, в их числе командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания проводились в Подмосковье. К основному экзамену были допущены 39 кандидатов, которые успешно преодолели предварительные этапы испытаний.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814131" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Впервые в истории генерал Росгвардии сдал экзамен на краповый берет

В ведомстве рассказали, что участники прошли различные преграды, в том числе водоёмы, подъёмы, обширную зону условного заражения, огненно-штурмовую полосу. Далее они перешли к проверке оружия, выполняли упражнения по высотной подготовке и стрельбе, а затем проходили рукопашные схватки.

Как сообщало ИА Регнум, в Сальске Ростовской области состоялись состязания, в которых приняли участие более 100 молодых казаков Всевеликого войска Донского. Ребята из шести казачьих округов прошли испытания, часть из них сдала экзамен на право ношения «пластунского берета».