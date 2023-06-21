Москва, 21 июня, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Чек на оптику в 2023 году составил в среднем 4 100 — 4 900 рублей в зависимости от региона, выяснили аналитики компании «585*ЗОЛОТОЙ». Самый высокий средний чек был зафиксирован в Южно-Сахалинске — 10 500 рублей за солнцезащитные очки, а самый низкий — в сибирском Абакане, где средний чек за солнцезащитные очки составил 1 753 рубля.

«585*ЗОЛОТОЙ»

Остальные города показали промежуточные значения. Так, жители Нижнего Новгорода готовы потратить на качественную оптику в среднем 7 044 рубля, Москвы — 5 897 рублей, Ростова-на-Дону — 5 300 рублей, Санкт-Петербурга — 4 159 рублей, Екатеринбурга — 3 888 рублей, а Новосибирска — 3 881 рубль.

«Высокий сезон» для покупки солнцезащитной оптики начинается в апреле и длится до сентября. За это время продажи вырастают в среднем на 310% по сравнению с осенне-зимним периодом. Пики спроса приходятся на май, когда клиенты готовятся к летнему периоду, и июль — пору отпусков, а также планирования отдыха в «бархатный сезон».

«Рост спроса на солнцезащитные очки только в 2022 году составил 157% по сравнению с предыдущим периодом», — рассказал директор по маркетингу и развитию розничных продаж ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» Андрей Шляев.

Самыми популярными моделями женских солнцезащитных очков в этом году стали модели Polaroid с цветными линзами, очки с ярко-розовой оправой, а также крупные «стрекозы» и классические cat eye, то есть очки с заостренными внешними углами от известного бренда Jimmy Choo.

В наиболее популярные мужские модели очков вошли авиаторы и вайфареры с черными, серыми и защитного цвета линзами. Однако самой востребованной моделью неожиданно стали круглые очки тишейды (эта форма еще называется «ленноны» в честь популяризовавшего ее музыканта Джона Леннона) с фиолетовыми линзами от бренда Григорий Лепс.

Среди моделей унисекс самыми популярными стали авиаторы Ray-Ban и спортивные модели Polaroid.