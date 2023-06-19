Белгород, 19 июня, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Несовершеннолетнего, который пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ города Валуйки Белгородской области, доставят в медучреждение Белгорода, ещё шестерых пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Об этом заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Автомобиль скорой помощи

«Ребёнок в состоянии средней тяжести, перелом ключицы. Госпитализируется в детскую областную клиническую больницу», — приводит РИА Новости слова Иконникова. Он пояснил, что транспортировка в Москву не нужна.

Министр добавил, что шестерым жителям назначено амбулаторное лечение, они находятся под наблюдением медиков Валуйской ЦРБ.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 июня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрелом ВСУ находился Валуйский городской округ, пострадали семь человек, в том числе один ребёнок, у которого был диагностирован перелом ключицы. В результате обстрела пострадали семь человек, повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных домовладения. В домах выбиты окна и посечены фасады, загорелась одна хозяйственная постройка. На месте работают оперативные службы.

Беспилотник украинских военных сбросил три взрывных устройства на село Новопетровка в Белгородской области. В результате этого получили повреждения легковой автомобиль с прицепом и трактор, при атаке дрона ВСУ никто не пострадал.