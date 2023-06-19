Евпатория, Крым, 19 июня, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Газовый баллон взорвался в автомобиле под Евпаторией. Об этом 19 июня сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Максим Богодвид/РИА Новости Газовый баллон в легковом автомобиле

«В 04:00 в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле», — написал Крючков.

Он добавил, что в результате происшествия пострадали три человека, все они доставлены в шестую городскую больницу Симферополя с ожогами разной степени.

В региональном управлении МВД уточнили, что баллон взорвался после того, как водитель Toyota Land Cruiser допустил наезд на препятствие. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Москве на улице Адмирала Ушакова вспыхнул пожар. Возгорание произошло в магазине «Перекрёсток» в районе Южное Бутово. По предварительным данным, пожар произошёл из-за взрыва газового баллона. Всех людей из здания эвакуировали.