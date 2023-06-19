Москва, 19 июня, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Буксировщик врезался в самолёт авиакомпании «Победа» в аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом сообщили 19 июня источник ИА Регнум и очевидцы.

ИА REGNUM Буксировщик врезался в самолёт

Самолёт рейса DP 6538 прибыл из Иркутска. Пассажиров не выпускали из-за повреждения самолёта.

По словам одного из пассажиров, пилот объявил, что рейс будет завершён после того, как самолёт отбуксируют. После этого был слышен сильный стук о борт, пилот сообщил, что самолёт получил некоторые повреждения.

Пассажирам сообщили, что стоянка задержится. Люди устали после шестичасового перелёта, но сохраняли спокойствие. Вместо буксировщика к борту подали трап и автобусы.

Ранее ИА Регнум сообщало о других похожих инцидентах в Шереметьево. В августе 2019 года погрузчик столкнулся с самолётом, находившимся на удалённой стоянке. Пассажиров и членов экипажа на борту не было. В октябре 2021 года пассажирский самоходный трап врезался в переходную галерею телетрапа. В обоих случаях никто не пострадал.