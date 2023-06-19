Луганск, 19 июня, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на краснолиманском направлении уничтожили колонну противника с личным составом и техникой. Об этом 19 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа артиллерийских подразделений в зоне СВО

По его словам, юго-западнее города Кременная в ЛНР российские военнослужащие выявили колонну противника, которая двигалась по направлению Серебрянского лесничества. Артиллерийские подразделения нанесли огневой удар, в результате колонна, которая состояла из шести единиц автомобильной техники, была ликвидирована.

По предварительным данным, безвозвратные потери ВСУ составили около 20 человек.

«Данная информация получена из собственных источников и может отличаться от официальных данных», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России на купянском направлении остановили очередную попытку прорыва ВСУ. По словам эксперта Марочко, противник силами до роты пытался прорвать российскую линию обороны около села Стельмаховка в Сватовском районе ЛНР. Замысел противника был своевременно раскрыт, российские военнослужащие нанесли упреждающий удар, ВСУ понесли потери и отказались продолжать наступление.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска обнаруживают следы приёма наркотических анальгетиков у большей части ликвидированных на луганском направлении в зоне СВО украинских военных. По его словам, такие препараты имеются почти в каждой индивидуальной аптечке солдат ВСУ.